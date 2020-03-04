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Tc Msb:” Harekat Alanında Esed Rejiminin Açtığı Ateş Sonucu 2 Asker Şehit Oldu”

Ankara, 4 Mart 20 (.): Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı\'nın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tc Msb:” Harekat Alanında Esed Rejiminin Açtığı Ateş Sonucu 2 Asker Şehit Oldu”

Ankara, 4 Mart 20 (.): Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı\'nın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

04 Mart 2020 Çarşamba 11:14
Tc Msb:” Harekat Alanında Esed Rejiminin Açtığı Ateş Sonucu 2 Asker Şehit Oldu”
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Ankara, 4 Mart 20 (.): Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yaptı. Harekat alanına Esed rejiminin açtığı ateş sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını belirten Denizer, bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş altına alındığını ve hedeflerin vurulmaya devam edildiğini kaydetti. Denizer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.‬ Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Harekatın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiştir. 3 bin 138 rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir."

(AA/ID/ÖK)
 

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