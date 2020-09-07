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Tc Milli Savunma Bakanlığı: "şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Başarıyla Devam Ediyor"

Ankara, 7 Eylül 20 : TC Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı\'nın başarıyla devam ettiğini bildirerek, yeni fotoğraflar paylaştı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 19:10
Tc Milli Savunma Bakanlığı:
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Ankara, 7 Eylül 20 : TC Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirerek, yeni fotoğraflar paylaştı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürdüğü belirtildi.

Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğrafları da paylaştı.

(AA/AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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