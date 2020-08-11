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Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz\'deki Gelişmeler Hakkında Toplantı Yaptı

GENELKURMAY KARARGAHI, KUVVET KOMUTANLIKLARI VE BİRLİK KOMUTANLIKLARINA TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE BAĞLANARAK BİLGİ ALAN AKAR, DOĞU AKDENİZ\'DEKİ HAK, ALAKA VE MENFAATLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİN ALINDIĞINI VURGULADI

11 Ağustos 2020 Salı 17:27
Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz\'deki Gelişmeler Hakkında Toplantı Yaptı
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GENELKURMAY KARARGAHI, KUVVET KOMUTANLIKLARI VE BİRLİK KOMUTANLIKLARINA TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE BAĞLANARAK BİLGİ ALAN AKAR, DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAK, ALAKA VE MENFAATLERİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİN ALINDIĞINI VURGULADI

AKAR, DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE VE KKTC'NİN YER ALMADIĞI HİÇBİR PROJENİN YAŞAMA ŞANSI OLMADIĞINI, HİÇBİR OLDUBİTTİYE İZİN VERİLMEYECEĞİNİ BİLDİRDİ

Ankara, 11 Ağustos 20 : TC  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da video telekonferansla katıldığı toplantıda, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alparslan Kavaklıoğlu da hazır bulundu.

"HİÇBİR OLDUBİTTİYE İZİN VERİLMEYECEK"

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Süren faaliyetler hakkında birlik komutanlarından bilgi alarak talimatlar veren Bakan Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma yapacak olan MTA Oruç Reis gemisiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca refakat ve koruma sağlandığını anımsatan Akar, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bakan Akar, Türkiye'nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan'daki hak-alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğuna dikkati çekerek, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELE TAVİZSİZ DEVAM EDECEK

Teröristle mücadelenin tavizsiz devam edeceğini, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonların süreceğini belirten Hulusi Akar, büyük bir dikkat ve titizlikle uygulanan Kovid-19 ile mücadelenin de kararlıkla devam edeceğini kaydetti.

(AA/ÖZ/HA)

 

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