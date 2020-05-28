banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105360
ALTIN
377.630
DOLAR
6.8128
STERLİN
8.4043
EURO
7.5343
banner339
Mültüci tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Havuza düşen 16 aylık bebek yoğun bakımda
SORUMSUZ BAKICI TUTUKLANDI
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO
EL-SEN: “Kurumu özerk bir yapıya kavuşturacağız”
ELSEN'DEN AÇIKLAMA

Tc Milli Savunma Bakanı Akar: "31 Mayıs Pazar Gününden İtibaren Terhisleri Başlatacağız"

Ankara, 28 Mayıs 20 (.): Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bakan yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 18:57
Tc Milli Savunma Bakanı Akar:
banner337
banner345

Ankara, 28 Mayıs 20 (.): Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bakan yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı.

Ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Donanma Komutanı'nın yanı sıra Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın da katıldığı toplantıda Bakan Akar, gelişmeler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Savunma ve güvenlik konularının yanı sıra koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıdaki talimatlarının ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, Kovid-19 ile mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda önemli ve başarılı çalışmalar yapıldığını belirtti.

Operasyonlara ilişkin hususları ifade ettikten sonra Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele konusunda önemli bir durumda olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nin (KOMMER) koordinasyonunda alınan tedbirler, Silahlı Kuvvetlerimizdeki faaliyetlerimizi sıkıntıya uğratmadan yürütme imkanı tanıdı. Bundan dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline de bireysel ve kurumsal tedbirlere harfiyen uymalarından dolayı en içten duygularla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye'nin bu konudaki başarısı dünyada ayrı bir noktada. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu konudaki mücadelede dünyadaki diğer silahlı kuvvetlerden daha önde durumdayız. Koronavirüs ile mücadeledeki durumumuz diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerinden ileride. Bu başarı, arkadaşlarımızın, ülke genelindeki talimatlara uyumlu şekilde aldıkları tedbirleri kararlı şekilde planlaması ve uygulaması sayesinde kazanıldı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ve onayı doğrultusunda başlatılan normalleşme çalışmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde tayin, atama, görevlendirme, terhis ve celplerin de başlatılacağını ifade eden Akar, şöyle konuştu: 

banner341
"Bir ay süreyle terhisler uzatılmıştı. Bu konuda halkımız, asil milletimiz, Mehmetçiğimizin kıymetli aileleri bizleri destekledi, bunun ülkemizin, halkımızın hayrına olacağını herkes ferasetiyle anladı. Alınan tedbirlerin yeterli olduğu, artık terhis ve celplerin başlayabileceği noktasına geldik. İnşallah 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı. Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan itibaren tedbir olarak gözetim altına alındılar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile yoğun bir koordinasyon halindeyiz. Şu ana kadar gözetim altında bulunan, terhis olacak gençlerimiz arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı. İnşallah 31 Mayıs'tan itibaren gençlerimizi sağlıklı bir şekilde birliklerinden yolcu edip terhislerini sağlayacağız. Diğer taraftan da yeni celp kapsamında gençlerimizin de sağlıklı şekilde birliklerine katılabilmesi için her türlü tedbiri aldık. İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile garnizon komutanlıklarımızın aldığı tedbirler kapsamında askere gelecek gençlerimize 3-4 gün öncesinde PCR testi yapılacak." 

Bakan Akar, bu konudaki tedbir ve çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Özetle bizim amacımız, Mehmetçiği birliklerinden evlerine sağlam olarak göndermek, evlerinden birliklerimize gelecek gençlerimizin de sağlam şekilde birliklere intikalini sağlamaktır. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda aldığımız bu tedbirleri içten, samimi şekilde uygulayan tüm Mehmetçik ile aldığımız bu kararları destekleyen, anlayış, sabır gösteren anne-babalara da en içten duygularla şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu faaliyeti de kazasız, belasız icra edeceğiz."

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE YOĞUN MÜCADELE

Gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, "FETÖ dahil olmak üzere terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu. 

Akar, sözlerini karada, denizde, havada yurt içi ve sınır ötesinde zorlu arazi ve hava koşullarında görevlerini icra eden kahraman Mehmetçiğe başarı, bu uğurda hayatını kaybeden şehitlere rahmet, gazilere de şifa dileyerek tamamladı.

(AA/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de son 24 saatte 34 can kaybı, 1035 yeni vaka
Türkiye’de son 24 saatte 34 can kaybı, 1035 yeni vaka
İsmail Hakkı Karadayı vefat etti
İsmail Hakkı Karadayı vefat etti
188 kelebek türünü 6 yılda fotoğraflayıp kitap haline getirdiler
188 kelebek türünü 6 yılda fotoğraflayıp kitap haline getirdiler
Türkiye’de 29 yeni can kaybı, 987 yeni vaka
Türkiye’de 29 yeni can kaybı, 987 yeni vaka
Türkiye'de Covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 118 bin 694'e ulaştı
Türkiye'de Covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 118 bin 694'e ulaştı
Bayramda posa içeriği yüksek besin tüketme önerisi
Bayramda posa içeriği yüksek besin tüketme önerisi
Akar: “Kıbrıslı kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumakta kararlıyız''
Akar: “Kıbrıslı kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumakta kararlıyız''
Çavuşoğlu: “Rum tarafı KKTC ile anlaşarak uzlaşıya gitmelidir”
Çavuşoğlu: “Rum tarafı KKTC ile anlaşarak uzlaşıya gitmelidir”
Türkiye'de son 24 satte 32 yeni can kaybı, 1186 yeni vaka
Türkiye'de son 24 satte 32 yeni can kaybı, 1186 yeni vaka
Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim