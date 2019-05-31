Tc Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Yapıldı

BİLDİRİDEN: "KUZEY IRAK'TA YUVALANAN PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI BAŞARIYLA YÜRÜTÜLEN 'PENÇE HAREKATI' KAPSAMLI ŞEKİLDE ELE ALINMIŞTIR. TÜRKİYE'NİN BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ AYNI AZİM VE KARARLILIKLA MÜCADELESİNE DEVAM EDECEĞİ VURGULANMIŞTIR"

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ UNSURLARININ DA GÖREV YAPTIĞI İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDE YAŞAYAN SİVİL HALKA YÖNELİK SURİYE REJİMİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILARIN İDLİB MUTABAKATI'NA AYKIRI OLDUĞU VE ASTANA RUHUNU ZEDELEDİĞİ BELİRTİLMİŞTİR"

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İLE KIBRIS TÜRK HALKININ HAK VE MENFAATLERİNİ KORUMA KARARLILIĞI BİR KEZ DAHA TEYİT EDİLEREK, BÖLGEYE YÖNELİK PROVOKATİF DAVRANIŞLARDAN VE SORUMSUZ AÇIKLAMALARDAN KAÇINILMASI GEREKTİĞİ, TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEĞİNİN VE OLDUBİTTİLERE İZİN VERMEYECEĞİNİN ALTI ÇİZİLMİŞTİR"

"TÜRKİYE'NİN, TERÖRÜN DİNİ, DİLİ, IRKI, RENGİ OLMADIĞI ŞEKLİNDEKİ YAKLAŞIMINI ISRARLA SÜRDÜRECEĞİ, SRİ LANKA HALKININ ACILARINI PAYLAŞTIĞI DİLE GETİRİLMİŞTİR"

Ankara, 31 Mayıs 19 (.): TC Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK terör örgütüne karşı başarıyla yürütülen 'Pençe Harekatı' kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceği vurgulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.



Bildiride, Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınarak, milli birlik ve beraberlik ile bekayı tehdit eden PKK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadele hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu ve müzakere edildiği belirtildi.Bu bağlamda, Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK terör örgütüne karşı başarıyla yürütülen "Pençe Harekatı"nın kapsamlı şekilde ele alındığı ifade edilen bildiride, "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceği vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da görev yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaşayan sivil halka yönelik Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırıların İdlibMutabakatı'na aykırı olduğu ve Astana ruhunu zedelediği belirtilen bildiride, yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak maksadıyla ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü kaydedildi.Kıbrıs Adası ve çevresinde son dönemde yaşanan gelişmelerin de ele alındığı vurgulanan bildiride, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı bir kez daha teyit edilerek, bölgeye yönelik provokatif davranışlardan ve sorumsuz açıklamalardan kaçınılması gerektiği, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldubittilere izin vermeyeceğinin altı çizilmiştir." açıklamasına yer verildi.Yeni Zelanda'da vuku bulan ırkçı terör saldırısında olduğu gibi Sri Lanka'da da masum insanları hedef alan radikal, ırkçı ve örgütlü terör saldırısının aynı şiddetle kınandığı kaydedilen bildiride, "Türkiye'nin, terörün dini, dili, ırkı, rengi olmadığı şeklindeki yaklaşımını ısrarla sürdüreceği, Sri Lanka halkının acılarını paylaştığı dile getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.(AA/TUĞ/ŞEB)