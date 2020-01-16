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Tc Kurtarma Sualtı Komutanlığı Birlikleri Üç Noktada Arama Ve Kurtarma Çalışmaları Yapıyor

Ankara, 16 Ocak 20 (.): Türk Deniz Kuvvetleri Kurtarma Sualtı Komutanlığı, aynı anda İstanbul, Tunceli ve Girne\'de arama kurtarma faaliyeti yürütüyor.

Tc Kurtarma Sualtı Komutanlığı Birlikleri Üç Noktada Arama Ve Kurtarma Çalışmaları Yapıyor

Ankara, 16 Ocak 20 (.): Türk Deniz Kuvvetleri Kurtarma Sualtı Komutanlığı, aynı anda İstanbul, Tunceli ve Girne\'de arama kurtarma faaliyeti yürütüyor.

16 Ocak 2020 Perşembe 15:27
Tc Kurtarma Sualtı Komutanlığı Birlikleri Üç Noktada Arama Ve Kurtarma Çalışmaları Yapıyor

Ankara, 16 Ocak 20 (.): Türk Deniz Kuvvetleri Kurtarma Sualtı Komutanlığı, aynı anda İstanbul, Tunceli ve Girne'de arama kurtarma faaliyeti yürütüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Deniz Kuvvetleri Kurtarma Sualtı Komutanlığına bağlı birlikler, üç ayrı noktada önemli çalışmalara imza atıyor. 

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Komutanlığa bağlı bir birlik, İstanbul Kilyos açıklarında batan bir balıkçı gemisinin arama kurtarma görevini sürdürüyor.

Tunceli Uzunçayır Baraj Gölü'nde kaybolan bir kişiyi arama faaliyetleri yürüten su altı timleri, Girne açıklarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) deniz geçişi isale hattında hasar tespiti faaliyetlerine de katılıyor.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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