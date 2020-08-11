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Tc Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis\'in Faaliyet Sahasını Gösteren Haritayı Paylaştı

Ankara, 11 Ağustos 20 (.): TC Dışişleri Bakanlığı, Türkiye\'nin, Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz\'deki deniz sınırları içinde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı.

11 Ağustos 2020 Salı 14:33
Tc Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis\'in Faaliyet Sahasını Gösteren Haritayı Paylaştı
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Ankara, 11 Ağustos 20 (.): TC Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis'in faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritaya yer verdi. Bölgede gerilim yaratanın maksimalist talepleriyle Yunanistan olduğunu belirten Erciyes paylaşımında, Türkiye’nin hukuki tezlerini özetledi.
Oruç Reis'in Türkiye'nin BM'ye bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları içinde sismik araştırma faaliyetine başladığını kaydeden Erciyes, bunun üzerine Oruç Reis'in faaliyet alanının kendisine ait olduğunu iddia eden Yunanistan'ın, büyük yaygara kopardığını vurguladı.
Büyükelçi Erciyes, "Yunanistan ana karasına 580 kilometre uzaklıktaki Kastellorizo (Meis) adlı 10 kilometrekarelik Yunan adası nedeniyle Yunanistan, 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı talep ederek, Oruç Reis'i durdurmaya ve Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye kapatmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Yunanistan'ın bu iddiasının uluslararası hukukla bağdaşmadığına dikkati çeken Erciyes, şunları kaydetti:
"Bu maksimalist iddia, uluslararası hukukla uyumlu değildir. Hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Ancak Yunanistan, Avrupa Birliği ve ABD'den bu iddiayı desteklemesini ve Türkiye'ye, meşru hidrokarbon faaliyetlerini durdurması için baskı yapmasını istiyor. Bu kabul edilebilir ve makul değildir. Bu ülkeler bunun yerine Yunanistan'dan adaletsiz, haksız ve absürt iddialarına son vermesini istemelidir. Bölgede gerilim yaratan Türkiye değil, bu tür maksimalist iddiaları nedeniyle Yunanistan'dır."
(AA/GÖZ/HÖ)
 

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