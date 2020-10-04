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Tc Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail\'e Tepki

Ankara, 4 Ekim 20 (.): TC Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’da ilave yasa dışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberlerin, bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni kanıtı olduğunu bildirdi.

04 Ekim 2020 Pazar 14:10
Tc Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail\'e Tepki
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Ankara, 4 Ekim 20 (.): TC Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’da ilave yasa dışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberlerin, bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni kanıtı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu gelişmenin İsrail'in ilhak planlarından vazgeçmediğini ve son dönemde bazı ülkelerin İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamak suretiyle bu planların uygulanmasını engelledikleri yönündeki iddialarının da aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça gösterdiği vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’da ilave yasa dışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberlerin, bu ülkenin uluslararası hukuku, BM kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni kanıtı olduğu ve İsrail'in bu gayrimeşru adımlarının tanınmadığının bir kez daha altının çizildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm uluslararası toplumu, Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz. Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz."

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İsrail'in Kanal 7 televizyonu, geçen hafta Netanyahu'nun Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 5 binden fazla yeni konut inşa edilmesine onay verdiğini duyurmuştu.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

(AA/FEZ)
 

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