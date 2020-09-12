banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
466.279
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5669
EURO
8.8348
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Tc Dışişleri Bakanlığı’ndan Bahreyn\'in İsrail\'le Diplomatik İlişki Kurma Kararına Kınama

Ankara, 12 Eylül 20 (.): TC Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn\'in İsrail\'le diplomatik ilişki kurma kararına ilişkin,

12 Eylül 2020 Cumartesi 10:53
Tc Dışişleri Bakanlığı’ndan Bahreyn\'in İsrail\'le Diplomatik İlişki Kurma Kararına Kınama
banner337
banner351

Ankara, 12 Eylül 20 (.): TC Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararına ilişkin, "Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bahreyn'in bu kararı almasının Arap Barış Girişimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde taahhütlerin hilafına olduğuna dikkat çekilerek, "Bahreyn’in Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşine takılarak, Arap Barış Girişimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesindeki taahhütlerin hilafına İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

banner341
Açıklamada söz konusu adımın Filistin davasının savunulması çalışmalarına darbe vuracağı belirtilerek, "İsrail’i Filistin‘e yönelik gayri meşru uygulamalarını ve Filistin topraklarındaki işgali kalıcı hale getirmeye yönelik girişimlerini sürdürme konusunda daha da cesaretlendirecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Ortadoğu'da barış ve istikrarın tesis edilmesi için tek yolun Filistin meselesinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde adil ve kapsamlı çözüme kavuşturulmasından geçtiği kaydedilen açıklamada, "Bölge dışı aktörlerin baskı ve zorlamaları sonucunda; dar çıkar kaygılarıyla verilen sorumsuz tavizlerin bu gerçeği ortadan kaldırması veya ikame etmesi mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

(AA/TUĞ/ŞEB)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan Mevkidaşıyla Görüştü
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan Mevkidaşıyla Görüştü
Türkiye’de 56 yeni can kaybı, 1671 yeni vaka
Türkiye’de 56 yeni can kaybı, 1671 yeni vaka
Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki görevli gemilere Türk Deniz Kuvvetlerince refakat ve koruma görevi devam ediyor
Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki görevli gemilere Türk Deniz Kuvvetlerince refakat ve koruma görevi devam ediyor
Türkiye’de izolasyondan kaçanlar yurtlarda karantinaya alınacak
Türkiye’de izolasyondan kaçanlar yurtlarda karantinaya alınacak
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan “MED7 Zirvesi Ortak Bildirisi“ne tepki
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan “MED7 Zirvesi Ortak Bildirisi“ne tepki
Türkiye’deki 12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti
Türkiye’deki 12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti
Çavuşoğlu: Yunanistan Türkiye ile samimi diyaloğa açık değil
Çavuşoğlu: Yunanistan Türkiye ile samimi diyaloğa açık değil
Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67
Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67
Türkiye’de 58 yeni can kaybı, 1512 yeni vaka
Türkiye’de 58 yeni can kaybı, 1512 yeni vaka
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı tamamlandı
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı tamamlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim