banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
380.103
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2929
EURO
7.4186
banner339
Rum basını: “Kıbrıslı Türkler çoktan hazır gibi”
KAPILARIN YENİDEN AÇILMASI..
Pilli: “Bayramda tedbiri elden bırakmayalım“
PİLLİ'DEN ÇAĞRI
Meclis yaz tatilinde de çalışacak
ULUÇAY'IN BAYRAM MESAJI
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “rum Tarafı Kktc İle Anlaşarak Uzlaşıya Gitmelidir”

Antalya, 24 Mayıs 20 (.): TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye\'nin Akdeniz\'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin,

24 Mayıs 2020 Pazar 10:55
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “rum Tarafı Kktc İle Anlaşarak Uzlaşıya Gitmelidir”
banner337
banner345

Antalya, 24 Mayıs 20 (.): TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin, "Bugün baktığımız zaman kim var orada? Şimdi yıl sonuna kadar herkes çekildi. Kim var? Bir tek Türkiye var. Bunun anlamı şudur. Rum tarafı da KKTC ile anlaşarak uzlaşıya gitmelidir. Doğu Akdeniz etrafındaki ülkeler için de mesaj burada Türkiye var. Türkiye ile işbirliği yapmak durumundasınız." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde yayın yapan Alanya Dim TV'de katıldığı programda, "Doğu Akdeniz'de Rum tarafı, Mısır, Yunanistan, Avrupa Birliği ve İsrail bir anlamda cephe oluşturdu. Türkiye'nin bu konuda kararlı olduğunu görüyoruz. Doğu Akdeniz'de Kovid-19 ile mücadele sonrasında nasıl bir süreç işlenecek?" sorusuna, Kıbrıs'ta Rum tarafının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) teklifini dikkate almadığını söyledi.

Rumların, adadaki Türk tarafının haklarını yok sayarak tek taraflı sondaj çalışmalarına devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Rum tarafı KKTC'nin tavsiyelerini, tekliflerini dikkate alsaydı, paylaşmayı öğrenseydi bu gerginlikler olmazdı." ifadelerini kullandı.

Her zaman öncelikle diplomasiden yana olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

banner341
"Maalesef biz diplomasi dedikçe bunlar zaafiyet olarak algıladı. Biz de gemilerimizi gönderdik, sondajımızı başlattık. Bugün baktığımız zaman kim var orada? Şimdi yıl sonuna kadar herkes çekildi. Kim var? Bir tek Türkiye var. Bunun anlamı şudur. Rum tarafı da KKTC ile anlaşarak uzlaşıya gitmelidir. Doğu Akdeniz etrafındaki ülkeler için de mesaj, burada Türkiye var. Türkiye ile işbirliği yapmak durumdasınız. Aynı şekilde Yunanistan da bizimle işbirliği yaparak diğer ülkelerle işbirliği yaparak bizi dışlamaya çalıştı. Ne oldu hamlelerimizi yaptık. Sondajlarımızı başlattık dengeler değişti, kararlıyız. Önce uyarıyoruz. Dinlemiyorlarsa gerekli adımları atıyoruz." 

Sahada ve masada güçlü Türkiye'nin olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye'nin hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türk devletinin ve milletinin çıkarlarını koruyacak gücü var. Dolayısıyla biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. KKTC 'Biz anlaştık benim de burada haklarım garanti altına aldı, artık sondaja gerek yok' derse KKTC'nin bize ruhsat verdiği yerlerde o zaman değerlendiririz ama benim yine Kıbrıs'ın güney batısında kıta sahanlığı içinde sürdürdüğüm sondajlar var. Orası benim egemenlik alanıma giriyor. Benim egemenlik hakkımı da kimseye tartıştırmam." dedi.

Yunanistan'ın bu konuyu sürekli olarak Avrupa Birliği (AB) toplantılarına taşıdığını aktaran Çavuşoğlu, AB üyesi ülkelerin de konuyu gündemde tuttuğuna değindi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan ve diğerleri olumlu yaklaşırlarsa biz de paylaşmaya her zaman varız, işbirliğine varız. Rum kesimi hariç herkesle bu işbirliğine varız. Rum kesimi ise KKTC'ye Kıbrıs Türklerine gitmeli." diye konuştu. 

(AA/FEZ)


 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de son 24 satte 32 yeni can kaybı, 1186 yeni vaka
Türkiye'de son 24 satte 32 yeni can kaybı, 1186 yeni vaka
Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Mersin'de orman yangını: Evler boşaltıldı
Mersin'de orman yangını: Evler boşaltıldı
KKTC'den Şanlıurfa'ya dönen işçiler bayram sevinci yaşıyor
KKTC'den Şanlıurfa'ya dönen işçiler bayram sevinci yaşıyor
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan kişiye, Sivas Valiliğinden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan kişiye, Sivas Valiliğinden izin çıktı
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,25'e indirdi
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,25'e indirdi
Türkiye’de Kovid-19 Nedeniyle Bu Yıl Bayram Namazı Kılınmayacak
Türkiye’de Kovid-19 Nedeniyle Bu Yıl Bayram Namazı Kılınmayacak
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
THY dış hat seferlerinin durdurulmasını 10 Haziran’a kadar uzattı
THY dış hat seferlerinin durdurulmasını 10 Haziran’a kadar uzattı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim