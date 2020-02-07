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Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “rum Kesimi Hariç Herkesle İş Birliğine Hazırız”

Ankara, 7 Şubat 20 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye\'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını savunurken, Doğu Akdeniz\'de zenginliklerin hakça paylaşımı konusunda Rum kesimi hariç, Yunanistan dahil herkesle iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “rum Kesimi Hariç Herkesle İş Birliğine Hazırız”

Ankara, 7 Şubat 20 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye\'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını savunurken, Doğu Akdeniz\'de zenginliklerin hakça paylaşımı konusunda Rum kesimi hariç, Yunanistan dahil herkesle iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

07 Şubat 2020 Cuma 11:52
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “rum Kesimi Hariç Herkesle İş Birliğine Hazırız”

Ankara, 7 Şubat 20 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını savunurken, Doğu Akdeniz'de zenginliklerin hakça paylaşımı konusunda Rum kesimi hariç, Yunanistan dahil herkesle iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın kırmızı bültenle aranan mensuplarının Avrupa Parlamentosu’nda ağırlanmasını "Terörle mücadeledeki ikiyüzlülük" şeklinde niteleyerek, bu tür durumların Avrupa Birliği'ne güveni sarstığını söyledi.

Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Avrupa Parlamentosundaki bir etkinliğe terör örgütü PKK elebaşlarının katılması konusundaki soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü anlatmaktan biz yorulduk fakat bu ikiyüzlülüğü sergilemekten bazı Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu yorulmadı. AB'nin terör listesinde olan bir terör örgütünün kırmızı bültenle aranan mensuplarının AP'de ağırlanmasını neyle izah edeceğiz." diye konuştu.

Daha önce de benzer toplantılar yapıldığını ve Türkiye'nin tepki gösterdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sefer PKK'yı, teröristlerin isimlerini, listede göstermediler. Bize dediler ki 'Bu isimleri çağırmadık.' Ama bizim arkadaşlarımız listede isimlerini göstermedikleri Remzi Kartal başta olmak üzere teröristlerin toplantı salonunda olduğunu tespit ettiler. Artık buna ne diyebiliriz ki? Bu kadar yalancılık, iki yüzlülük, tüm bunlar, Avrupa Birliği'ne olan güveni, varsa bir güven tabii, sarsıyor."

Çavuşoğlu, "Bu parlamenterlerden Avrupa için ve Avrupa ülkeleri için ne beklersiniz?" diyerek, Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ ve sol akımların kıtayı felakete doğru götürdüğü uyarısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, gidişatın tersine çevrilmemesi durumunda Avrupa ülkelerinin halklarının, istikrarının ve demokrasisisin zarar göreceğini vurguladı.

İKİLİ İLİŞKİLER MÜKEMMEL

Çavuşoğlu, Slovak mevkidaşı Miroslav Lajcak ile görüşmesi ve Türkiye-Slovakya arasındaki ilişkiler hakkında bilgi verirken de ikili ilişkileri “mükemmel”olarak tanımladı. Enerji ve savunma sanayisi gibi alanlarda iki ülke arasında önemli bir iş birliği bulunduğunu, Slovakya’daki milletvekili seçimlerinden sonra karşılıklı ziyaretleri artırmayı planladıklarını aktaran Çavuşoğlu, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’yı Türkiye’de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

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Slovakya’nın da içinde bulunduğu Vişegrad Dörtlüsü ile Türkiye’nin dışişleri bakanları düzeyinde önemli toplantılar yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu toplantılardan birini ilerideki dönemde liderler düzeyinde de yapmak istediklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu görüşmede, Balkanlar, Türkiye-AB ilişkileri ve AB’nin yeni politikalarını ele aldıkları bilgisini paylaşarak, “Slovakya nüfus ve coğrafya olarak küçük bir ülke olabilir ama yumuşak gücü güçlü ve AB içinde de etkin bir ülke. Türkiye’nin AB ilişkilerinde ve üyelik sürecinde her zaman destek veren bir ülkedir. Bunun için teşekkür ediyorum.” dedi.

“RUM KESİMİ HARİÇ HERKESLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Libya deniz yetki alanlarının sınırlandırılması hakkında imzaladığı mutabakat nedeniyle Türkiye'nin AB ile arasında gerilme olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"AB'nin maalesef objektif olmayan, sadece dayanışma anlayışıyla hareket etmesi sebebiyle ve gerçekçi yaklaşımlardan uzak tutumu sebebiyle aramızda bazı olumsuz gelişmeler oldu. Fakat biz tüm bu konularda Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını savunurken, Doğu Akdeniz'de zenginliklerin hakça paylaşımı konusunda Rum kesimi hariç herkesle iş birliği yapmaya hazırız, Yunanistan da dahil. Türkiye bu olumlu yaklaşım içindeyken Türkiye'yi dışlayan yaklaşımlara karşı olduğumuzu vurgulamak isterim."

Çavuşoğlu, konuk bakana Libya'da ve Suriye'deki son durum hakkında da bilgi verdiğini, Lajcak'ı bu akşam Antalya'da ağırlayacağını söyledi.

 SLOVAKYA YARDIM AJANSINDAN AFAD'A DESTEK

Çavuşoğlu, ayrıca Lajcak'ın Slovakya Yardım Ajansının Elazığ depremi nedeniyle AFAD'a iletilmek üzere desteğini takdim ettiği bilgisini verdi.

Slovakya Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının depremden sonra taziye mesajı gönderdiğini ve yardım ihtiyacı olup olmadığını sorduklarını aktaran Çavuşoğlu, yardıma ihtiyaç olmadığını söylediklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Bugün ise bu sembolik rakamı halklarımız arasındaki dostluğun nişanesi olarak kabul ediyoruz. Slovakya halkının gönlünden kopan bir yardım olarak bunu AFAD'a ulaştıracağız. Tekrar çok teşekkür ediyorum." dedi.

(AA/AK/GÜL)

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