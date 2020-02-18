Tc Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “idlib\'de Temel Çizgimiz Soçi Mutabakatına Geri Dönülmesi”

Ankara, 18 Şubat 20 (.): Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi." diye konuştu.

Kalın, "İdlib'de askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir." dedi.

Kalın, "İdlib'in korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek." ifadesinde bulundu.

Kalın, "İdlib'de askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Kalın, Rusya ile İdlib görüşmelerine ilişkin, "Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edici bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik." açıklamasında bulundu.

Kalın, "Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir." dedi.

Kalın, Gezi olaylarına ilişkin, "O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım." açıklamasında bulundu.

Kalın, "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Milletin konuştuğu, kararını verdiği, iradesini sandıkta yansıttığı, sistemin değiştiği bir dönemde tekrar tekrar bu konuyu açmak, 'bundan dolayı Türkiye iyi yönetilmiyor' gibi birtakım söylemler geliştirmek ülkemizin siyasi, sosyolojik, toplumsal gerçekleriyle bağdaşmamamakta." diye konuştu.

Kalın, Hafter güçlerinin Trablus Limanına roketli saldırısına ilişkin, "Bir taciz atışı oldu, isabetsiz bir atıştı. Derhal, misliyle karşılık verildi." dedi.

(AA/GÜL)