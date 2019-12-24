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Tc Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “doğu Akdeniz\'de Türkiye\'yi Hesaba Katmayan Hiçbir Planın Hayata Geçmesi Mümkün Değildir”

Ankara, 24 Aralık 19 (.): TC  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,

Tc Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “doğu Akdeniz\'de Türkiye\'yi Hesaba Katmayan Hiçbir Planın Hayata Geçmesi Mümkün Değildir”

Ankara, 24 Aralık 19 (.): TC  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,

24 Aralık 2019 Salı 17:44
Tc Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “doğu Akdeniz\'de Türkiye\'yi Hesaba Katmayan Hiçbir Planın Hayata Geçmesi Mümkün Değildir”

Ankara, 24 Aralık 19 (.): TC  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir." dedi.

Kalın, Esed rejiminin İdlib'e saldırılarına ilişkin, "Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Rus tarafından da temel beklentimiz bu." açıklamasında bulundu.

Kalın, Rejimin saldırılarının durdurulmasına ilişkin, "Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem İdlib'de yeni bir insani kriz ortaya çıkacak hem Türkiye'ye dönük yeni bir göç dalgası ortaya çıkacak hem de orada, rejimin girmesi halinde yeni sivil katliamlar yaşanacak.

Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata geçirilmesi için   gerekli adımları atmalarını söylüyoruz." diye konuştu.

Kalın, "Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında olduklarını görüyoruz, bunlar karşılıksız kalmayacak." dedi.

Libya'daki duruma ilişkin Kalın, "Uluslararası toplum Hafter'e çok net mesaj vermeli. Hafter saldırılarını durdurmazsa çok daha kanlı bir iç savaşın yaşanması kaçınılmaz. Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Libya halkını kendi başına bırakamayız" ifadesinde bulundu.

Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, "Libya hükümetinin ve halkının yanında olmanın gerektirdiği adımları atmaktan sarfınazar etmeyiz. Beklentimiz ve çabamız Libya'da çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin BM çatısı altında derhal ilan edilmesi herkesin nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi ve siyasi müzakere yolunun bir an önce açılmasıdır." dedi.

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Kalın, "Rusya dahil olmak üzere Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı sunmamaktadır." diye konuştu.

Kalın, "ABD ve Rusya'nın YPG/PYD terör örgütüyle çeşitli ilişkilere girdiğini gözlemliyoruz. Sınırlarımıza dönük hareketlilik olursa karşısında dururuz." açıklamasında bulundu.

Değerli konut vergisine ilişkin Kalın, "Bir yıllık erteleme söz konusu olabilir." dedi.

Kalın, ABD Kongresi'nin aldığı karara ilişkin, "Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye'yi hizaya getirmek gibi beyhude çabanın içerisinde olmasınlar, kimseye yararı olmaz." dedi.

Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin konuşan Kalın, "Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir. 'Yaptırmayız' tarzı yaklaşımların sonuç vermediğini gördük." ifadesinde bulundu.

Kalın, "Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır." diye konuştu.

Kalın, Togo Kulelerine ilişkin,  "Bizim için önemli olan iddiaların en kısa sürede aydınlatılması, bir ihlal, suç varsa gereğinin yargı makamlarınca yapılmasıdır." dedi.

Kalın, "Muhalefetin 'yaptırırım yaptırmazsın' meselesine getirmesi çok garip. Kanal İstanbul bir devlet projesidir, belediye ya da siyasi parti projesi değildir. İlgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor." açıklamasında bulundu.
(AA/ŞEB)
 

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