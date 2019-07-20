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Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 45. Yıl Dönümünü Kutladı

 

Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 45. Yıl Dönümünü Kutladı

 

20 Temmuz 2019 Cumartesi 07:29
Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 45. Yıl Dönümünü Kutladı

 "KIBRIS TÜRK HALKININ HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ VE ÇIKARLARINI KORUYACAĞIZ"

Ankara, 20 Temmuz 19 (.): TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü kutlayarak, Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacaklarını ve çıkarlarını koruyacaklarını bildirdi. 

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Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitleri rahmetle, kahraman gazileri de minnetle andığını belirtti.

Fuat Oktay, "Kıbrıs adasına huzuru getiren, kardeşlerimize yapılan zulmü bitiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı kutlu olsun. Harekatın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacağız ve çıkarlarını koruyacağız." ifadesini kullandı.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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