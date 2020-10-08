Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Ankara, 8 Ekim 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin yeniden insan sesleriyle dolduğunu belirtti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Kapalı Maraş'ın güzel sahilleri 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu. Doğu Akdeniz'in incisi Maraş'ın Ada'da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

(AA/ÖZ/GÜL)