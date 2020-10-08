Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Ankara, 8 Ekim 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin yeniden insan sesleriyle dolduğunu belirtti.
(AA/ÖZ/GÜL)
Ankara, 8 Ekim 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs\'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan
Ankara, 8 Ekim 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin yeniden insan sesleriyle dolduğunu belirtti.
(AA/ÖZ/GÜL)