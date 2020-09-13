Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay\'dan Arıklı\'ya Geçmiş Olsun Telefonu

Ankara, 13 Eylül 20 : TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'yı telefonla arayıp, milletvekillerinin Kovid-19 olmasından dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AA’nın haberine göre, Oktay, testi pozitif çıkan ve durumu dün akşam saatlerinde ağırlaşan YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu'nun babasıyla da görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Oktay, Zaroğlu’nun kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.

(AA/RU/FEZ)