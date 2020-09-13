Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay\'dan Arıklı\'ya Geçmiş Olsun Telefonu

Ankara, 13 Eylül 20 : TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'yı telefonla arayıp, milletvekillerinin Kovid-19 olmasından dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.
(AA/RU/FEZ)
Ankara, 13 Eylül 20 : TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı\'yı telefonla arayıp, milletvekillerinin Kovid-19 olmasından dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ankara, 13 Eylül 20 : TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'yı telefonla arayıp, milletvekillerinin Kovid-19 olmasından dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.
(AA/RU/FEZ)