banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111083
ALTIN
274.930
DOLAR
5.7999
STERLİN
7.7638
EURO
6.4797
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "abd Senatosunun Kararını Kınıyor Ve Reddediyoruz"

Ankara, 13 Aralık 19 (.): Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,

Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "abd Senatosunun Kararını Kınıyor Ve Reddediyoruz"

Ankara, 13 Aralık 19 (.): Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,

13 Aralık 2019 Cuma 13:32
Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Ankara, 13 Aralık 19 (.): Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir." ifadesini kullandı.
Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir. Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil, tarih arşivleridir.

banner317
Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz, tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD senatosunun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz."
(AA/GÖZ/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tc Milli Savunma Bakanı Akar: “herhangi Bir Oldu Bittiye Asla Göz Yummayacağız”
Tc Milli Savunma Bakanı Akar: “herhangi Bir Oldu Bittiye Asla Göz Yummayacağız”
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 12'ye indirdi
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 12'ye indirdi
Türkiye Libya İle Mutabakatın Tescili İçin Bm'ye Bildirimde Bulundu
Türkiye Libya İle Mutabakatın Tescili İçin Bm'ye Bildirimde Bulundu
Kalın: “Uluslararası hukuka göre aynı denize sahili olan ülkeler çoklu anlaşmalar yapabilir”
Kalın: “Uluslararası hukuka göre aynı denize sahili olan ülkeler çoklu anlaşmalar yapabilir”
TC Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Senatosu'ndaki yaptırım hazırlığına tepki
TC Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Senatosu'ndaki yaptırım hazırlığına tepki
Çavuşoğlu-radman Ortak Basın Toplantısı
Çavuşoğlu-radman Ortak Basın Toplantısı
Çavuşoğlu: “Rum kesimi Kıbrıs Türk halkıyla, Yunanistan da Türkiye ile işbirliği arayışında olmalı”
Çavuşoğlu: “Rum kesimi Kıbrıs Türk halkıyla, Yunanistan da Türkiye ile işbirliği arayışında olmalı”
Çavuşoğlu: “Kıta sahanlığımızın içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz“
Çavuşoğlu: “Kıta sahanlığımızın içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz“
Erdoğan: “Türkiye’nin, KKTC’nin ve Libya’nın menfaatlerini korumanın adımlarını atacağız“
Erdoğan: “Türkiye’nin, KKTC’nin ve Libya’nın menfaatlerini korumanın adımlarını atacağız“
AB, 6 milyar euroluk desteğin sadece 2,7 milyarını gönderdi
AB, 6 milyar euroluk desteğin sadece 2,7 milyarını gönderdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim