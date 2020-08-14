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Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan: "sivil Gemilerimize Karşı Yapılabilecek En Ufak Bir Saldırıyı Cevapsız Bırakamayız”

“ORUÇ REİS AYIN 23\'ÜNE KADAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK. SAYIN ŞANSÖLYE MERKEL İLE DE BUNU DÜN KONUŞTUM”

14 Ağustos 2020 Cuma 17:40
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan:
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“ORUÇ REİS AYIN 23'ÜNE KADAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK. SAYIN ŞANSÖLYE MERKEL İLE DE BUNU DÜN KONUŞTUM”

İstanbul, 14 Ağustos 20 (.): TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan fırkateyninin Oruç Reis sismik araştırma gemisini taciz etmesiyle ilgili, "Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız. Nitekim dün böyle bir durum söz konusu oldu. Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi. Sonra da onlar kendi limanlarına çektiler. Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a ait fırkateynin, Oruç Reis gemisine yönelik taciziyle ilgili soru üzerine, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin "sıkıntılı" olduğunu ifade etti.

Sismik araştırma yapan gemiler ve sondaj gemilerinin bölgede dolaştığını hatırlatan Erdoğan, Oruç Reis'in sismik araştırma yapan önemli gemilerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

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"Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız. Nitekim dün böyle bir durum söz konusu oldu. Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi. Sonra da onlar kendi limanlarına çektiler. Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değil. Halbuki biliyorsunuz Akdeniz'de özellikle mesafe itibarıyla en geniş mesafeye sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada aslında mesafeleri dahi yok. Metrelerle ifade edilebilecek bir şerit onlarınki ama bizim durumumuz öyle değil. Dolayısıyla da şu anda ayın 23'üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek. Sayın Şansölye Merkel ile de bunu dün konuştum. Kendisinin de bizden tabii ricası, 'Yani artık buna da söyleyecek bir şeyimiz yok ama 28'ine kadar, 23'ünden sonra danışmanlarımızın yapacakları çalışmalar muvacehesinde daha sonra bu işi yumuşatıp daha şöyle korumacı bir anlayış içerisinde bir süreci geliştirelim.' dediler. Mutabık kaldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de bu konuyu görüştüklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Şansölye benden sonra Miçotakis ile de bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Miçotakis'i, bize söylediği çizgiye inşallah getirmiş olur. Eğer Miçotakis bu noktada uluslararası hukuka saygılı davranmazsa, kaldı ki Batı Trakya'da soydaşlarımızın kabristanlarını biliyorsunuz silahla taradılar, oradaki kabristanlarımızı ateş altına aldılar. Bunlar tabii hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde de gereğini yaparız. Bunu da çok açık net söylemiş oluyorum."

Erdoğan, Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'na ilişkin soru üzerine ise şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Bu konuda ben Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Çünkü Mısır bir taraftan istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme başka şeyler söylüyor. Yani 'Burada yanlış anlaşılmalar var' diyor. 'Bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var.' diyor. Şu anda istihbarat örgütümüz, onların istihbarat örgütüyle görüşmelerini devam ettiriyor, devam ettirecek. Mısır halkına karşı Türk halkının bakışı farklı. Yani Mısır halkıyla Türk halkının birbirine bakışı, birbiriyle olan dayanışmasının, Yunan halkı ile aynı çizgide olması mümkün değil. Dolayısıyla tarihten gelen medeniyet değerlerimizin de ortaya koyduğu bu anlayışı Mısır halkından öte, yöneticilerinin farketmesi gerekir. Bunu da geçiyorum maalesef bu süreç içerisinde Suudi Arabistan'da da yanlış adımlar atılıyor. Bu konuda Dışişleri Bakanıma da bugün söyledim. 'Süratle muhatabınla da bunu görüş ve bu konuda gerekli adımlar atılsın.' dedim."

(AA/FEZ)
 

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