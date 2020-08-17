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Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte İle Telefonda Görüştü

GÖRÜŞMEDE, DOĞU AKDENİZ\'DEKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ, İKİLİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK HUSUSLAR ELE ALINDI 

17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:05
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte İle Telefonda Görüştü
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GÖRÜŞMEDE, DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ, İKİLİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK HUSUSLAR ELE ALINDI 

DOĞU AKDENİZ'DE BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN BÜTÜN ÜLKELERİN HAKKINI KORUYAN VE HERKESİN KAZANACAĞI BİR ÇÖZÜME YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULAN GÖRÜŞMEDE, TÜRKİYE VE İTALYA ARASINDA İŞ BİRLİĞİNİ VE DİYALOĞU SÜRDÜRME KONUSUNDA MUTABIK KALINDI

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İstanbul, 17 Ağustos 2020 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Conte görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilip, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.

Erdoğan-Conte görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye ve İtalya arasında iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

(AA/ID/ÖK)
 

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