Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, “hanau\'daki Irkçı Terör Saldırısı Başta Büyükelçiliğimiz Olmak Üzere, İlgili Tüm Birimlerimiz Süreci Hassasiyetle Takip Ediyor"

Ankara, 20 Şubat 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau şehrindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin, "Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere, ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne iştirak ederek, katılımcılara hitap etti.



Konuşmasına, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır niyaz ederek başlayan Erdoğan, "Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta büyükelçiliğimiz görevlileri olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar. Alman makamlarının, saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.(AA/AK/FEZ)