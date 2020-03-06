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Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel İle Telefonda Görüştü

İstanbul, 6 Mart 20 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. 

Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel İle Telefonda Görüştü

İstanbul, 6 Mart 20 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. 

06 Mart 2020 Cuma 17:32
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel İle Telefonda Görüştü
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İstanbul, 6 Mart 20 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. 
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda dün varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti. 
Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramına da değinen Erdoğan, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağını açıklamasının, uluslararası hukukun ve AB kurucu anlaşmasındaki değerlerin açık ihlali olduğuna işaret etti. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile AB arasında göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade etti.
(AA/GÖZ/GÜL)
 

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