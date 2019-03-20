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Tc Bakanı Dönmez, Aa Editör Masası\'na Konuk Oldu

TC ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ: “KIBRIS RUM KESİMİ VE KOMŞU ÜLKELERİN HİDROKARBON ARAMALARI VAR”

Tc Bakanı Dönmez, Aa Editör Masası\'na Konuk Oldu

TC ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ: “KIBRIS RUM KESİMİ VE KOMŞU ÜLKELERİN HİDROKARBON ARAMALARI VAR”

20 Mart 2019 Çarşamba 13:44
Tc Bakanı Dönmez, Aa Editör Masası\'na Konuk Oldu

TC ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ: “KIBRIS RUM KESİMİ VE KOMŞU ÜLKELERİN HİDROKARBON ARAMALARI VAR”
“ADADA KIBRIS RUM KESİMİNİN BÜTÜN YER ALTI ZENGİNLİĞİNİN KENDİ EKONOMİSİNE KAZANDIRMASI DOĞRU DEĞİL”
Ankara, 20 Mart 19 : TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dönmez, Kıbrıs Rum kesimi ve komşu ülkelerin hidrokarbon aramaları olduğunu belirterek, İsrail'le Mısır’da keşifler yapıldığını ve Exxon Mobil’in de bölgede bir keşif yaptığını anımsattı.
Bölgede potansiyel olduğunu ve Türkiye’nin de ilk denemelerde bu potansiyeli yakalamasını hedeflediklerini dile getiren Dönmez, “Öteden beri savunduğumuz adada Kıbrıs Rum kesiminin bütün yer altı zenginliğinin kendi ekonomisine kazandırmasının doğru olmadığını ifade ettik. Orada bir Türk toplumu var, onların hak ve menfaatlerinin de doğru bir şekilde korunması gerektiğini ifade ettik. Burada masaya oturulursa, Kıbrıs’taki her iki toplum lideri bir çözüm üretebilirse biz bundan memnun oluruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ruhsat alanları tayin etti, o yüzden biz de orada arayacağız diyoruz. İnşallah bu gerçeği görür karşı taraf ve ortak her iki tarafın da kazanacağı bir model üzerinde anlaşma olur.” diye konuştu.
Dönmez, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Mersin'den sonra Adana açıklarında ikinci bir kuyuda sondaja başladıklarını belirten Dönmez, "4 bin 500 metre civarında bir sondaj derinliği hedefimiz var. Müjde için erken ama süre vermeyelim. Bu operasyonlar 4-5 aylık bir süreç. Bizim hedefimiz iki gemiyle yılda 4 sondaj yapmak." dedi.
(AA/ÖZ/HÖ)

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