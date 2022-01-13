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TC Yargıtay Başsavcılığı ve Rusya Başsavcılığı arasında iş birliği mutabakatı imzalandı

TC Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Başsavcılığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

13 Ocak 2022 Perşembe 18:15
TC Yargıtay Başsavcılığı ve Rusya Başsavcılığı arasında iş birliği mutabakatı imzalandı

Rusya Başsavcılık binasında düzenlenen törende Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov, mutabakat zaptını imzaladı. Mutabakat zaptına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Başsavcılığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi sağlanacak ve karşılıklı olarak deneyimler paylaşılacak.
Törende konuşan Şahin, Rusya Başsavcılığının kuruluşunun 300. yılını kutlayarak, uluslararası suç örgütleri, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, sınır aşan suç örgütleri ile ülkelerin ortak mücadele etmesi gerektiğine dikkati çekti.
Şahin, "Bu tür sınır aşan suçlarla etkin mücadele için uluslararası iş birliğinin olması gerekir. Bu tür suçlar, her toplumun huzuruna ve ülkelerin ekonomisine büyük zarar vermektedir." ifadesini kullandı.
Ayrıca Şahin, Rusya'nın bilişim suçlarıyla mücadele için hazırladığı ve Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu taslağı inceleyeceklerini belirtti.
KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLAR ORTAK MÜCADELEYİ GEREKTİRİYOR

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Rus Başsavcı Krasnov da iki ülkenin siber dolandırıcılık, terör, ırkçılık ve sınır aşan suç örgütleri ile ortak mücadeleye hazır olduğunu vurgulayarak, "Eminim bu mutabakat zaptı iki ülkenin beraber katedeceği yolun ilk adımıdır. Orta Asya'da ve Kazakistan'daki son yaşanan gelişmeler bizi çok tedirgin ediyor. Tabii ki bu da terörizme ve ırkçı ideolojilere karşı beraber mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor." dedi.
Türkiye'de Yargıtay'ın kurum olarak zengin bir tecrübeye sahip olduğunun ve çok önemli zorluklara karşı mücadele verdiğinin altını çizen Krasnov, Yargıtay Başsavcısı Şahin'in, 15 Temmuz 2016'da, FETÖ terör örgütünün darbe girişimi ile ilgili davaları bizzat takip ve kontrol ettiğini hatırlattı.
Son dönemde darbe girişimlerinin internet vasıtasıyla, özellikle de "darknet" ile gerçekleştirildiğine dikkati çeken Krasnov, Rusya'nın bilişim suçları ile mücadele için BM'ye bir taslak sunduğunu kaydetti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcılık makamının 300. yıl dönümü kapsamında, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı Moskova'daki uluslararası programa iştirak etmişti. Şahin'in Moskova'daki temaslarında, Yargıtay Cumhuriyet savcıları Dr. İlknur Altuntaş, Mustafa Başer ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da hazır bulundu.
 

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Son Güncelleme: 14.01.2022 00:12
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