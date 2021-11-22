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TC ve KKTC Enerji Bakanları Antalya'da buluştu

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birçok konuda iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, "İnşallah yapılacak projelerle adaya ilk etapta sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) getirilmiş olacak" dedi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 09:43
TC ve KKTC Enerji Bakanları Antalya'da buluştu

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile görüştü.

Dönmez, devletlerin daha çevreci, daha az fosil yakıt kullanan enerji sistemlerine yöneldiklerini söyledi.

"KKTC'ye ilk etapta LNG getirilecek"

Bu konuda KKTC'ye destek vereceklerini söyleyen Dönmez, "İlk etapta oradaki mevcut fuel oil santrallerinin doğal gaza dönüştürülmesi konusunu birlikte değerlendirdik. İnşallah yapılacak projelerde adaya ilk etapta LNG getirilmiş olacak" dedi. 

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"Adada çevreci dönüşümlerin hızlı olacağına inanıyoruz"

Dönmez, KKTC'deki elektrikli otomobil projesini ilgiyle takip ettiklerinin altını çizdi:

"Elektrikli araçların sisteme dahil olmasıyla elektrik ihtiyacı da artacak. Dün olduğu gibi bugün de inşallah yarın da KKTC'deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Adanın enerji arz güvenliğine yönelik ihtiyaç duyduğu projelere de destek olmaya devam edeceğiz."

"Türkiye ile iş birliği yapacağız"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye ile yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Türkiye'nin her alanda kendilerine destek olduğunu söylyen Atun, " Elektrikli araba teknolojisinin KKTC'de de bir üretim sahası oluşuyor. Sürecin devletimiz tarafından planlanması, mevzuatın oluşturulması, şarj ünitelerinin tesis edilmesi gibi konularda da Türkiye ile iş birliği yapacağız" açıklamasını yaptı. 

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