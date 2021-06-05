TC Ticaret Bakanı Muş Maraş'ı ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret etti.

Muş, Kapalı Maraş'ın 46 yılın ardından halkın kullanımına açılan bölümünü gezerek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bölgeye ve bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Muş'a, ziyareti sırasında, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

Heyette, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da yer aldı.