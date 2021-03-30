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TC Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı

30 Mart 2021 Salı 17:30
TC Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı
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TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı. Mutant giderek arttığı için, ağırlıklı İngiliz varyantı olduğu için ve bulaştırıcılığı da fazla olduğu için bu dönemde bizim kapalı, kalabalık ortamlardan ve özellikle yakın temastan uzak durmamız gerekiyor." dedi.

"Biontec-Pfizer aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı." diyen Koca, "Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak." şeklinde konuştu.

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Bakan Koca, "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek." ifadesini kullandı.

Koca, "(Aşı) sırası gelen, 'Ben Biontec aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Nazal aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Nazal aşını hem preklinik hem klinik safhasını bakanlık olarak TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

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Son Güncelleme: 30.03.2021 18:14
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