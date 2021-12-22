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TC Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

TC Sağlık Bakanı Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 15:10
TC Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online katıldığı programda yaptığı konuşmada, milletin beklediği müjdeyi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Yerli inaktif Kovid-19 Turkovac aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda" ifadesini kullanan Koca, şunları belirtti:

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"Üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Şanlıurfa'da üretim yapılan merkezlerimizden birindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Kovid-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri olduk. Şu an dolum tesislerinin olduğu alandayız. Şu an dolum, etiketlenme ve ambalajlanma olan noktadayız. Dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması burada yapılıyor, üretim başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi Turkovac'ın başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletimizin başarısıdır."
 

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Son Güncelleme: 22.12.2021 16:14
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