TC Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online katıldığı programda yaptığı konuşmada, milletin beklediği müjdeyi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Yerli inaktif Kovid-19 Turkovac aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda" ifadesini kullanan Koca, şunları belirtti:



