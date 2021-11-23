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TC Sağlık Bakanı Koca basının sorularını yanıtladı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

23 Kasım 2021 Salı 09:45
TC Sağlık Bakanı Koca basının sorularını yanıtladı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni dönemde Kovid-19 salgınını “kapatmalarla yönetmeyi” düşünmediklerini belirterek, "Yeni dönemde kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz" dedi.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Kovid-19 tedavisinde kullanılacak sMolnupiravir hapının Türkiye'deki sürecinin" sorulduğu Bakan Koca, salgın döneminde birçok ilacın kullanıldığını, bu ilaçların etkinliğinin süreç içinde belli olduğunu söyledi.

Molnupiravir'in etkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma bulunduğunun altını çizen Koca, Türkiye olarak, vatandaşı erken dönemde bu ilaçlarla tanıştırma noktasında kararlı olduklarını kaydetti.

Türkiye'de Molnupiravir ilacını yerli olarak üretmek için lisans başvuruları aldıklarını belirten Koca, "Bu dönemde rekabetle, en düşük fiyata mal ederek vatandaşımızı en erken dönemde Molnupiravir ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu da çok uzun sürmeyecek." diye konuştu.

"Eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısının" sorulduğu Koca, mevzuat gereği 15 Şubat'ta fiyat değişiklikleri olacağı için bunun gündem yapıldığını, Bakanlık olarak eczaneler, depolar ve üreticileri çok yakından takip ettiklerini, denetimleri yoğunlaştırdıklarını, ciddi bir sorun bulunmadığını dile getirdi.

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Bakan Koca, geçen yıl grip salgının görülmediğini, bu nedenle az ilaç tüketildiğini, bu yıl için de benzer durum olabilir diye ana firmaların üretimi düşük tuttuğunu, bu nedenle grip ilaçlarıyla ilgili yer yer sorunların yaşandığını bunu da takip ettiklerini aktardı.

"AŞININ DA BİR KORUYUCULUK SÜRESİ VAR"

"Avrupa'da Kovid-19 salgınına karşı yeni kısıtlamalar gündemde. Türkiye'de de yeni önlemler gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de yeni dönemde biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz. Herkesin aşı olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yer yer yanlış bir algıyla 'bir tane, iki tane aşı niye korumuyor' deniyor. Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanoz bir kere mi yapılıyor? 5 kere yapılıyor. Çocuk felci bir kere mi yapılıyor? 5 kere yapılıyor. Tetanoz bir kere mi yapılıyor? 4 kez yapılıyor, 10 yılda bir tekrarı isteniyor. Hepatit bir kere mi yapılıyor? Çocukluk çağı aşılarının birden çok yapılmasına yüzde 98 oranında 'evet' diyoruz. Benzer şekilde Kovid ile ilgili bir aşı durumu olduğunda 'aşı bir tane niye korumuyor' diyoruz. Aşının da bir koruyuculuk süresi var. 6 ay, 8 ay, 12 ay olabiliyor."

Koronavirüs Bilim Kurulunun elindeki bilgileri değerlendirip vatandaşa ne zaman aşı olması gerektiğini söylediğini aktaran Koca, "Eksik aşısı olanlar yaptırmalı çünkü 60 yaş üzerinde vaka oranı yüzde 17,1 ama vefat oranı yüzde 85,7. Ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

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Son Güncelleme: 23.11.2021 12:26
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