TC MSB: “Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 uçak düşürülmüştür“

Bakanlığın internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadesi kullanıldı.