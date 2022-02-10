banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Falyalı cinayetinde bir tutuklu daha!
Falyalı cinayetinde bir tutuklu daha!
İş insanı Halil Falyalı Kumyalı’da son yolculuğuna uğurlandı
Falyalı son yolculuğuna uğurlandı
Özge Taşker Falyalı'dan duygusal paylaşım...
Özge Taşker Falyalı'dan duygusal paylaşım...
Yangında 1 kişi hayatını kaybetti!
Yangında 1 kişi hayatını kaybetti!
Kaset cinayeti mi?
Kaset cinayeti mi?
banner405

TC MSB: “ ‘Türk Mukavemet Teşkilatı’ demek vatan savunması demektir”

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü EOKA'ya karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulan Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) vatan savunması anlamına geldiğini bildirdi.

10 Şubat 2022 Perşembe 16:30
TC MSB: “ ‘Türk Mukavemet Teşkilatı’ demek vatan savunması demektir”

MSB, Türk Mukavemet Teşkilatına yönelik bir televizyon programında kullanılan ifadelere ilişkin açıklama yaptı.

TMT'nin terör örgütü EOKA'nın canice cinayetlerine ve soykırım girişimine karşı Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulduğu belirtilen açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, 100 yıl önce yedi düvele karşı direnişi canlandıran Kuvayımilliye ruhunun bir tezahürüdür." ifadesine yer verildi.

banner341
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Unutulmamalıdır ki 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek vatan savunması demektir. Bilgisiz kanaat, yorum çevreye zarardır. Cehaletten mi yoksa ihanetten mi bilinmez fakat şuursuzca açıklamalarla Kıbrıs'taki kardeşlerimizi incitenleri kınıyor ve haklı davalarında kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu mücadelede vatan, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."

banner360
Son Güncelleme: 10.02.2022 19:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şentop: “TMT hakkındaki değerlendirmeler çok yanlış“
Şentop: “TMT hakkındaki değerlendirmeler çok yanlış“
Kurtulmuş'tan TMT’yle ilişkin ifadelere tepki
Kurtulmuş'tan TMT’yle ilişkin ifadelere tepki
“Falyalı Cinayeti“yle ilgili İstanbul'da yakalanan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor
“Falyalı Cinayeti“yle ilgili İstanbul'da yakalanan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor
Çavuşoğlu: “Kıbrıs'ta müzakerelerin başarısız olmasının arkasında Rum tarafının tutumu var”
Çavuşoğlu: “Kıbrıs'ta müzakerelerin başarısız olmasının arkasında Rum tarafının tutumu var”
En değerli banknot yeni sahibini arıyor
En değerli banknot yeni sahibini arıyor
Oktay: “TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir“
Oktay: “TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir“
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 108 bin 563, 266 can kaybı
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 108 bin 563, 266 can kaybı
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Türkiye'de 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti
Çavuşoğlu: “Yunanistan uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ve insan haklarını açıkça ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor“
Çavuşoğlu: “Yunanistan uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ve insan haklarını açıkça ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor“

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim