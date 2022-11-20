banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-kılıç Operasyonu İle İlgili Değerlendirmelerde Bulundu
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-kılıç Operasyonu...
Güngördü: "Bizler bu kentin çocukları mutlu olsun diye çalıştık, çalışıyoruz.”
Güngördü: "Bizler bu kentin çocukları...
Öztaş: “Geçitkale-Serdarlı, İki Merkezli Belediye Olacak“
Öztaş: “Geçitkale-Serdarlı, İki Merkezli Belediye...
Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Emre Kadar Yaşam Destek Ünitesinde
Kıbrıs Sorunu Yeni Bir Emre...
XII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi Başladı
XII. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil...
banner404

TC Milli Savunma Bakanlığından “Pençe-Kılıç Hava Harekatı“na İlişkin Açıklama

Tc Milli Savunma Bakanlığından "pençe-kılıç Hava Harekatı"na İlişkin Açıklama

20 Kasım 2022 Pazar 13:00
TC Milli Savunma Bakanlığından “Pençe-Kılıç Hava Harekatı“na İlişkin Açıklama

TC Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine Pençe-Kılıç Hava Harekatı başarıyla icra edilmiştir. ​Pençe-Kilit Hava Harekatı ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

banner360
Son Güncelleme: 20.11.2022 13:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Herson'daki 88 Ahıska Türkü, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye Giriş Yaptı
Herson'daki 88 Ahıska Türkü, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye Giriş Yaptı
Suriye Ve Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Hava Harekatı
Suriye Ve Irak'ın Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Hava Harekatı
Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısında Patlayıcının “Olta Kurşunu“yla Güçlendirildiği Belirlendi
Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısında Patlayıcının “Olta Kurşunu“yla Güçlendirildiği Belirlendi
Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısında Bombacı Teröristin Planı Adım Adım Deşifre Edildi
Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısında Bombacı Teröristin Planı Adım Adım Deşifre Edildi
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İle Telefonda Görüştü
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İle Telefonda Görüştü
TDT Eski Genel Sekreteri Amreyev'e “Dışişleri Üstün Hizmet Ödülü“ Verildi
TDT Eski Genel Sekreteri Amreyev'e “Dışişleri Üstün Hizmet Ödülü“ Verildi
Beyoğlu'ndaki Terör Saldırında Yeni Detaylara Ulaşıldı
Beyoğlu'ndaki Terör Saldırında Yeni Detaylara Ulaşıldı
Türk Lirası'na Hakaret Eden Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında 7,5 Yıla Kadar Hapis İstemi
Türk Lirası'na Hakaret Eden Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında 7,5 Yıla Kadar Hapis İstemi
“Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Nedeniyle 100 Yıl Önceye Dönebiliriz“ Uyarısı
“Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımı Nedeniyle 100 Yıl Önceye Dönebiliriz“ Uyarısı
Beyoğlu'ndaki Terörist Saldırıyı Yapan Terörist Saldırıdan 9 Gün Önce Keşif Yapmış
Beyoğlu'ndaki Terörist Saldırıyı Yapan Terörist Saldırıdan 9 Gün Önce Keşif Yapmış

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim