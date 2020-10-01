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TC Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye ve Yunanistan genel ilkelerde ortak anlayışa vardı

TC Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda

01 Ekim 2020 Perşembe 19:40
TC Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye ve Yunanistan genel ilkelerde ortak anlayışa vardı
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TC Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı bildirildi.

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MSB'den, Türkiye-Yunanistan arasında yapılan teknik toplantılara ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayışa varıldı. Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği bir sonraki toplantının 5 Ekim 2020'de NATO Karargahı'nda yapılması planlanmaktadır."

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Son Güncelleme: 01.10.2020 20:25
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