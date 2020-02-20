TC Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

TC Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, İdlib'de belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, alınmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir."

ÇAVUŞOĞLU'NDAN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olmasının ardından, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmayacağı açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi, aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan iki askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.