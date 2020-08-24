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TC Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı

TC Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere'nin katılımıyla video konferans toplantısı düzenlendi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 19:25
TC Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı
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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın, "Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat icra edeceğini" açıklamasını, "iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet" olarak değerlendirdi.

Toplantıda Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ile Donanma Komutanları, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörle mücadele harekatlarının da ele alındığı toplantıda, Kovid-19 tedbirleri de gündeme geldi.

"FAALİYETLERİMİZDE HAKLIYIZ"

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Komutanlardan devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Akar, daha sonra yaptığı konuşmasına Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek, arama-kurtarma çalışmalarında görev alan personeli tebrik ederek başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği doğal gaz rezervi müjdesinin daha büyük ve önemli stratejik teşebbüslerin de dayanağı olacağını ifade eden Akar, yoğun bir dönemden geçen Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı ve personeli kutladı.

Terörle mücadele harekatlarının kararlılıkla devam edeceğini belirten Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Deniz Kuvvetlerimiz Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor, ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli ve kararlı ayrıca buna da muktedir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar." ifadesini kullandı.

Asil milletin sevgisinin, güveninin ve duasının Mehmetçik'le olduğunu belirten Akar, "Faaliyetlerimizde haklıyız. Onun için de kararlı ve azimliyiz. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Akar ayrıca Yunanistan’ın, "Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan ederek tatbikat düzenleyeceğine” yönelik açıklamasını, "iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet" olarak değerlendirdi.

Konuşmasının sonunda Zafer Haftası'nın kutlayan Akar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız, asil milletimiz ve birliğimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 24.08.2020 21:16
Anahtar Kelimeler:
Video KonferansHulusi Akar
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