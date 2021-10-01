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TC-MGK'nın Kıbrıs ile ilgili bildirisi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde; Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı eylemlerine ve hasmane tutumlarına destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları daha da derinleştireceğinin altı çizildi.

01 Ekim 2021 Cuma 10:30
TC-MGK'nın Kıbrıs ile ilgili bildirisi

MGK bildirisinde, Suriye'de sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEDE KURULA BİLGİ SUNULDU

Toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen faaliyetler hakkında kurula bilgi sunuldu.

"SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR ÇÖZÜME ULAŞILMASINI ENGELLİYOR"

Suriye meselesine taraf ve müdahil olan aktörlerin Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşması hususundaki mesuliyetleri üzerinde durulan toplantıda, sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edildi.

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EGE, DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS'A İLİŞKİN MESELELER

Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a ilişkin meseleler ile düzensiz göç konusundaki iyi niyetli, yapıcı, çözüm odaklı teklif ve yaklaşımlarının göz ardı edilmesinin hem uluslararası hukuk ve hakkaniyet hem de Avrupa Birliği'nin uzun vadeli menfaatlerinin hilafına olduğu belirtilerek, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı eylemlerine ve hasmane tutumlarına destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları daha da derinleştireceğinin çizildi.

"ULUSLARARASI TOPLUMA BİRLİKTE HAREKET ETME ÇAĞRISINDA BULUNULDU"

Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda, Türkiye'nin dost ve kardeş Afganistan halkının ülkelerinde müreffeh ve huzurlu bir hayata kavuşmasına yönelik Kabil Uluslararası Havalimanının işletilmesi de dahil olmak üzere desteğini sürdüreceği vurgulandı; uluslararası topluma, insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunuldu.

"TÜRKİYE, AFRİKA'DA GÜVENLİĞE YÖNELİK ÇABALARA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEK"

Toplantıda, Afrika kıtası genelinde artma ve yayılma eğiliminde olduğu müşahede edilen terör, iç çatışmalar ve siyası istikrarsızlıkların, Kıta'nın mazlum milletlerinin hak ettikleri refaha erişmesinin önündeki başlıca engelleri teşkil ettiği belirtilerek, Türkiye'nin, Afrika'da güvenlik ve istikrarın tesisi ile kalkınmaya yönelik çabalara katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi.

Yangınlar, seller, kuraklık ve benzeri pek çok emareyle giderek daha çok yaklaştığı görülen iklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna da işaret edilen toplantıda, Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtildi.

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