banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
En fazla yağış Lefkoşa, Kozanköy, Mallıdağ ve Türkeli’de kaydedildi
Yağış miktarları
Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu
Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu
1974’ten günümüze seçimler
1974’ten günümüze seçimler
Depremle ilgili bilinmesi gerekenler
Deprem anında ne yapmalı?
Gazete manşetleri 16 Ocak 2022 Pazar
Gazete manşetleri
banner405

TC Meteoroloji, 19 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı

Türkiye'nin bazı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı ve çığ bekleniyor. Meteoroloji 19 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı.

16 Ocak 2022 Pazar 11:09
TC Meteoroloji, 19 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

11 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'nin internet sitesindeki haritada ise 11 ile turuncu, 8 ile ise sarı kod ile uyarı yapıldı.

Sarı uyarı yapılan iller: Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak.

banner341
Turuncu uyarı yapılan iller: Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van, Hakkari.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) bekleniyor. Bu sebeple çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Zirai don uyarısı

Yetkililer, kuzey iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandı
Türkiye'de 1064 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Türkiye'de 1064 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Göçmen kaçakçısının 47 yıllık cezası onaylandı
Göçmen kaçakçısının 47 yıllık cezası onaylandı
Erdoğan: "Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz"
Erdoğan: "Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz"
Erdoğan: "Turizmde hedef 35 milyar dolar"
Erdoğan: "Turizmde hedef 35 milyar dolar"
Türkiye’de bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye’de bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'de 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi
Erdoğan, Johnson ile telefonda görüştü
Erdoğan, Johnson ile telefonda görüştü
Türkiye'nin ilk cep uydusundan başarıyla sinyal alındı
Türkiye'nin ilk cep uydusundan başarıyla sinyal alındı
TC Yargıtay Başsavcılığı ve Rusya Başsavcılığı arasında iş birliği mutabakatı imzalandı
TC Yargıtay Başsavcılığı ve Rusya Başsavcılığı arasında iş birliği mutabakatı imzalandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim