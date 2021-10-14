TC Merkez Bankası yönetiminde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, PPK Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Bloomberg haber ajansı, görüşmede bir PPK üyesinin görevden alınmasının konuşulduğunu ve görüşmenin olumlu geçtiğini bildirmişti.

POLİTİKA FAİZİ 100 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

PPK, 23 Eylül'deki toplantısında politika faizini sürpriz bir biçimde 100 baz puan indirerek yüzde 18'e çekmişti.

Buna karşın Enflasyonda yükseliş Eylül ayında da sürmüş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay yıllık bazda yüzde 19.58'e yükselmişti.

TÜFE, Ağustos'ta yüzde 19,25 ile TCMB'nin o dönemli yüzde 19'luk politika faizini aşmıştı.

TCMB'nin faizi yüzde 18'e çekmesi sonrası ise faiz ile enflasyon arasındaki fark daha da açılmıştı.

PPK, bir sonraki faiz kararını 21 Ekim Perşembe günü yapacağı toplantının ardından açıklayacak.