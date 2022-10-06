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TC Merkez Bankası Rezervleri 107 Milyar Dolar Oldu

06 Ekim 2022 Perşembe 15:30
TC Merkez Bankası Rezervleri 107 Milyar Dolar Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 30 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 756 milyon dolar azalarak 107 milyar 48 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 283 milyon dolar azalışla 68 milyar 52 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Eylül'de 71 milyar 335 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 473 milyon dolar azalarak 39 milyar 469 milyon dolardan 38 milyar 996 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 756 milyon dolar azalışla 110 milyar 804 milyon dolardan 107 milyar 48 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

28.01.2022

38.577

71.636

110.214

25.02.2022

42.944

70.200

113.144

25.03.2022

42.399

65.638

108.037

29.04.2022

41.467

65.398

106.865

27.05.2022

41.611

61.285

102.897

24.06.2022

41.594

60.342

101.936

29.07.2022

40.163

61.101

101.263

26.08.2022

40.824

70.823

111.647

02.09.2022

39.632

72.295

111.927

09.09.2022

40.002

73.681

113.683

16.09.2022

39.914

74.824

114.738

23.09.2022

39.469

71.335

110.804

30.09.2022

38.996

68.052

107.048

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Son Güncelleme: 06.10.2022 16:30
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