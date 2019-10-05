TC Meclisi'nde nöbetçi bakan mesaisi

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nun çalıştığı günler her gün bir bakan, Meclis’te mesai yapacak. Nöbetçi bakanlar için Meclis’te daha önce de kullanılan “bakan odası” tahsis edilecek.
Son Güncelleme: 05.10.2019 10:58
Meclis'te 'nöbetçi bakan' uygulaması gelecek hafta başlayacak.
Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nun çalıştığı günler her gün bir bakan, Meclis’te mesai yapacak. Nöbetçi bakanlar için Meclis’te daha önce de kullanılan “bakan odası” tahsis edilecek.