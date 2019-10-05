TC Meclisi'nde nöbetçi bakan mesaisi

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nun çalıştığı günler her gün bir bakan, Meclis’te mesai yapacak. Nöbetçi bakanlar için Meclis’te daha önce de kullanılan “bakan odası” tahsis edilecek.

Bakanlar, gün içinde kendisiyle görüşmek isteyen milletvekilleriyle bir araya gelecek. Vekiller, seçmenden gelen talepleri, seçim bölgesindeki yatırım ve hizmetlerde yaşanan sıkıntılarla ilgili önerilerini bakanlara kolaylıkla iletebilecek.