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TC - KKTC arasında ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik atılacak adımları içeren protokol onaylandı

07 Eylül 2021 Salı 12:45
TC - KKTC arasında ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik atılacak adımları içeren protokol onaylandı

TC TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ:  "DIŞ TİCARETTEN E-TİCARETE, GÜMRÜKLERDEN HİZMET TİCARETİ VE SERBEST BÖLGELERE KADAR PEK ÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN FAALİYETLERİ İÇEREN 29 MADDELİK EYLEM PLANIMIZIN TÜRKİYE VE KKTC İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokolün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Türkiye ile KKTC arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla imzalanan ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılacak adımları içeren protokolün onaylanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığına işaret eden Muş, şunları kaydetti:

"Dış ticaretten e-ticarete, gümrüklerden hizmet ticareti ve serbest bölgelere kadar pek çok alanda iş birliğine ilişkin faaliyetleri içeren 29 maddelik eylem planımızın Türkiye ve KKTC için hayırlı olmasını diliyorum."

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Son Güncelleme: 07.09.2021 14:08
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