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TC İletişim Bakanlığı'nın Erdoğan'ın KKTC ziyaretiyle ilgili açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19-20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

18 Temmuz 2021 Pazar 16:00
TC İletişim Bakanlığı'nın Erdoğan'ın KKTC ziyaretiyle ilgili açıklama

Açıklamaya göre, Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle 19-20 Temmuz'da KKTC'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, "Kıbrıs davası" hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Erdoğan, ziyaret sırasında ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile KKTC'de yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için düzenlenecek toplu törene iştirak edecek.

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Son Güncelleme: 18.07.2021 16:39
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