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TC ile ABD'den Suriye'de ortak devriye

TC ile ABD'den Suriye'de ortak devriye

08 Eylül 2019 Pazar 09:52
TC ile ABD'den Suriye'de ortak devriye

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İLE ABD SİLAHLI KUVVETLERİ UNSURLARINCA GÜVENLİ BÖLGE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA AKÇAKALE'NİN GÜNEYİNDE SURİYE TARAFINDA İLK ORTAK KARA DEVRİYESİNE BAŞLANDIĞI BİLDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ilk ortak kara devriyesine başlandığı belirtildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD askeri personeli, kara araçları ve İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) yer almasıyla ilk ortak kara devriyesine Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde, Suriye tarafında başladı."

Son Güncelleme: 08.09.2019 13:05
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