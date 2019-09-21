TC İçişleri Bakanlığı: Aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin görev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik olarak "Aranan Şahıslar Operasyonu" yapıldı.

7 bin 699 ekip, 29 bin 569 personelin görev aldığı operasyonlarda, 7 bin 495 ayrı adreste arama gerçekleştirildi.

2 bin 806 şüpheli adli mercilere sevk edildi

Adam öldürme suçundan 33, hırsızlık suçundan 244, yaralama suçundan 360, cinsel suçlardan 58, yağma suçundan 48, dolandırıcılık suçundan 88, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 101, kaçakçılık suçundan 45, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 20, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 şüpheli bulundu.

Operasyonlarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 653 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile 331 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile 119 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile 30 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile 6 şahıs olmak üzere, bin 139’u hükümlü bin 667’si yakalama emri ile aranan toplam 2 bin 806 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Ayrıca operasyonlarda kayıp olarak aranan 7 çocuk ve 22 yetişkin de bulundu.

Yapılan aramalarda, bir uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 12 av tüfeği, 447 mermi, iki kesici/delici alet, 7 kurusıkı tabanca, 24 gram eroin, 52 kök kenevir ve 498 gram esrar ele geçirildi.