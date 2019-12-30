TC İçişleri Bakanı Soylu : “Kıbrıs’ta oluşan bir mafya var”

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu Özel programında yasadışı bahis konusuna değinerek, illegal bahsin boyutunun 50 milyar lira olduğunu söyledi.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa dışı bahis konusunda bir soruyu yanıtlarken, “Kıbrıs’ta oluşan bir mafya” bulunduğunu söyledi.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu Özel programında yasadışı bahis konusuna değinerek, illegal bahsin boyutunun 50 milyar lira olduğunu söyledi.