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TC İçişleri Bakanı Soylu : “Kıbrıs’ta oluşan bir mafya var”

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa dışı bahis konusunda bir soruyu yanıtlarken, “Kıbrıs’ta oluşan bir mafya” bulunduğunu söyledi.

TC İçişleri Bakanı Soylu : “Kıbrıs’ta oluşan bir mafya var”

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa dışı bahis konusunda bir soruyu yanıtlarken, “Kıbrıs’ta oluşan bir mafya” bulunduğunu söyledi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 07:24
TC İçişleri Bakanı Soylu : “Kıbrıs’ta oluşan bir mafya var”

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı Hafta Sonu Özel programında yasadışı bahis konusuna değinerek, illegal bahsin boyutunun 50 milyar lira olduğunu söyledi.

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Soylu, "Bu, aile kavramını, ticaret kavramını, evlilik kavramını ortadan kaldırıyor. Bu yılı başarılı geçirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle Kıbrıs'ta oluşan bir mafya var. Bu konuda ciddi ataklar yaptık. 2020 yılı elimizdeki verileri daha iyi değerlendireceğimiz bir yıl olacak" dedi.


 

Son Güncelleme: 30.12.2019 11:09
Anahtar Kelimeler:
Kktc Yasa Dışı BahisSüleyman Soylu
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