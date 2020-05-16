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TC Dışişleri Sözcüsü Aksoy AB’nin Doğu Akdeniz açıklamasına tepki gösterdi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin yapılan açıklamaya ilişkin soruları yanıtladı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:45
TC Dışişleri Sözcüsü Aksoy AB’nin Doğu Akdeniz açıklamasına tepki gösterdi
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,  “AB dışişleri bakanlarının Doğu Akdeniz’deki sorunlara dair son açıklaması, kendini tekrar eden ve hiçbir amaca hizmet etmeyen kısır bir söylemin son örneğidir.” değerlendirmesinde bulundu.

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Aksoy, Türkiye’nin iyi niyetli girişimlerine karşı kayıtsız kalan ve Yunanistan’la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin haksız ve hukuksuz iddiaları tarafından rehin alınan bu anlayışın, bölgesel barış ve istikrara katkı yapma şansı bulunmadığını ifade etti.

AB’nin, “yeni tip koronavirüsle mücadelede gösteremediği dayanışmayı, söz konusu Rum kesimi olduğunda koşulsuz şartsız göstermesinin ise manidar olduğunu” belirten Aksoy, “AB’nin yapması gereken, dayanışma kisvesi altında körü körüne Yunanistan ve Rum Yönetimi’nin sözcülüğüne soyunmak yerine, sağduyuyla davranmak, uluslararası hukuk ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru hak ve menfaatlerini dikkate almaktır. Biz, her zaman olduğu gibi, adilane diyaloğa açık olduğumuzu yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
HAMİ AKSOYAbnin Doğu Akdeniz Açıklaması
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