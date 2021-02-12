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TC Dışişleri'nden, "Dostluk Forumu“na tepki

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan-Rum ikilisinin, Avrupa Birliği'nin (AB) aday ülke Türkiye ile oluşturmaya çalıştığı olumlu gündemi engellemeye çalışmaları ve başkalarından medet umarak siyaset yapmasının bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini bildirdi.

12 Şubat 2021 Cuma 10:30
TC Dışişleri'nden, "Dostluk Forumu“na tepki
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Sözcü Aksoy Yunanistan, Mısır, Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışişleri bakanlarının katılımıyla Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen "Dostluk Forumu (Philia Forum)" hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Bölgesinde kilit ülke konumundaki Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin içinde olmadığı hiçbir forumun, bölgedeki sınamalar bakımından etkin, başarılı bir iş birliği ve dostluk mekanizması oluşturmasının mümkün olmadığının altını çizen Aksoy şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir ülkeyi hedef almadığı öne sürülen bu forumun sonunda yapılan basın toplantısında, Yunanistan Dışişleri Bakanı (Nikos Dendias) tarafından Türkiye'ye yöneltilen mesnetsiz itham ve iftiralar, aslında bu girişimin söylendiği gibi 'dostluk' üzerine değil Türkiye'ye yönelik husumet üzerine inşa edilmeye çalışılan bir ittifak teşebbüsü olduğunu göstermektedir.

Türkiye'nin bölgedeki insani ve hakkaniyete dayalı politikalarını eleştirmek, kendi maksimalist talepleri ve dar çıkar hesapları uğruna darbecilere kucak açarak Libya'nın istikrarsızlığa sürüklenmesine yol açanların, Suriye ve Irak'ı bölebilecek bir terör koridoru oluşturmaya çalışanların ve Azerbaycan topraklarının işgaline yıllardır sessiz kalanların haddi değildir."

"YUNAN-RUM İKİLİSİNİ AKLISELİME DAVET EDİYORUZ"

Türkiye'nin uluslararası bir konferans önerisiyle Doğu Akdeniz'de samimi ve kapsayıcı bir iş birliği tesis edilmeye çalışıldığı bir dönemde, Türkiye'ye karşı sürdürülen bu tavrın hasmane olduğuna dikkati çeken Aksoy, "AB'nin Akdeniz için Birlik çabalarını da baltalamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Aksoy, "Yunan-Rum ikilisinin, AB'nin aday ülke Türkiye ile oluşturmaya çalıştığı olumlu gündemi engellemeye çalışmaları ve başkalarından medet umarak siyaset yapmaları, bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Bu ikiliyi aklıselime, foruma katılan diğer ülkeleri de başkalarının oyunlarına kurban olmamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

ATİNA'DA DÜZENLENEN "DOSTLUK FORUMU"

Atina'da bugün düzenlenen forumun ardından yayımlanan ortak bildiride, enerji, inovasyon, dijital ekonomi, sivil koruma ve insandan insana temaslar gibi alanlarda ortak eylem ve girişimleri teşvik etmeye hazır olunduğu belirtilmişti.

Orta Doğu barış süreci, Kıbrıs sorunu, Suriye, Libya, Yemen ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dahil olmak üzere başlıca uluslararası ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, farklılıkların barışçıl çözümünün önemi savunulmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ev sahibi sıfatıyla forumda yaptığı konuşmada, Atina'nın, Doğu Akdeniz, Körfez, Balkanlar ve diğer Avrupa ülkeleri arasında bir köprü olmayı hedeflediğini savunarak bu inisiyatifin "bir savunma birliği" olmadığını öne sürmüştü.

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Son Güncelleme: 12.02.2021 11:14
Anahtar Kelimeler:
Dostluk ForumuTc Dışişleri
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