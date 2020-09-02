Tc Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt Gazetesi Ve Yunanistan Hükümet Sözcüsü\'ne Tepki

Ankara, 2 Eylül 20 (.): TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Alman Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu bildirdi.
Aksoy, Alman gazetesinde yer alan haber ve Yunanistan hükümet sözcüsünün buna dayanarak yaptığı açıklamalara ilişkin sorulara yazılı yanıt verdi.
Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:
(AA/GÖZ/ŞEB)