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Tc Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt Gazetesi Ve Yunanistan Hükümet Sözcüsü\'ne Tepki

Ankara, 2 Eylül 20 (.): TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Alman Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye\'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu bildirdi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 19:49
Tc Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt Gazetesi Ve Yunanistan Hükümet Sözcüsü\'ne Tepki
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Ankara, 2 Eylül 20 (.): TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Alman Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu bildirdi.
Aksoy, Alman gazetesinde yer alan haber ve Yunanistan hükümet sözcüsünün buna dayanarak yaptığı açıklamalara ilişkin sorulara yazılı yanıt verdi.
Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye atfen yayımlanan haberin tamamen hayal mahsulü olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti:

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"Yunanistan Hükümet Sözcüsü'nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da bu ülkenin Doğu Akdeniz’de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür. Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir."
(AA/GÖZ/ŞEB)
 

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Son Güncelleme: 02.09.2020 20:00
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