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TC Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, kendisine karşı oluşturulan şer ittifaklarını yerle yeksan edecek imkan ve kabiliyete sahiptir

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Akdeniz'in tek sahibi benim” anlayışıyla hareket edenlerin hüsrana uğrayacağına işaret ederek, Türkiye’nin, kendisine karşı oluşturulan şer ittifaklarını yerle yeksan edecek imkan ve kabiliyetlere sahip olduğunu belirtti.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 21:22
TC Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, kendisine karşı oluşturulan şer ittifaklarını yerle yeksan edecek imkan ve kabiliyete sahiptir
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Akdeniz'in tek sahibi benim” anlayışıyla hareket edenlerin hüsrana uğrayacağına işaret ederek, Türkiye’nin, kendisine karşı oluşturulan şer ittifaklarını yerle yeksan edecek imkan ve kabiliyetlere sahip olduğunu belirtti.

Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Oruç Reis’in faaliyetlerine dair açıklaması hakkındaki soruyu yanıtında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere Oruç Reis araştırma gemimizin ülkemizin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı içinde ve Hükümetimizin 2012 yılında TPAO’ya verdiği ruhsat sahaları dahilindeki, geçtiğimiz Temmuz ayı için planlanan sismik araştırma faaliyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir süre askıya alınmıştı. Almanya ve AB’nin ricası üzerine diplomasiye şans tanımak ve diyalog kanallarını yeniden canlandırmak amacıyla yaptığımız bu iyi niyet jesti karşılık görmemiştir.

Yunanistan diyalog konusunda samimi ve dürüst olmadığını 6 Ağustos 2020 tarihinde Mısır ile yaptığı korsan anlaşma ile ortaya koymuştur. Bu anlaşma ile ülkemizin ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ihlal edilmiştir. Bu gelişme üzerine Oruç Reis gemimiz, evvelce planlanan sismik araştırma faaliyetine bugün itibariyle başlamıştır.

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Yunanistan’ın faaliyetimize itiraz etmesinin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Daha önce defaatle dile getirdiğimiz üzere, Meis Adası başta olmak üzere, bölgedeki Yunan adalarının Türkiye’nin kıta sahanlığını kesmesi uluslararası hukukun temel ilkesi olan hakkaniyet ilkesine aykırıdır.

Türkiye gösterdiği iyi niyete bir kez daha karşılık bulamamış olmasından hareketle, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmayı sürdürecek ve daha önceden yapılan planlama çerçevesinde faaliyetlerine kararlılıkla devam edecektir.

Akdeniz’de gerginliği arttıran taraf Türkiye değil, Yunanistan’dır. Asırlar boyunca Türk hakimiyetinde bulunan Akdeniz’den ülkemizi dışlamaya çalışmak kimsenin haddine değildir. Akdeniz’in “tek sahibi benim“ anlayışıyla hareket edenler hüsrana uğrayacaktır.

Türkiye kendisine karşı oluşturulan şer ittifaklarını yerle yeksan edecek kudret ve kararlılık ile imkan ve kabiliyetlere sahiptir.

Öte yandan bölgedeki askeri varlığımız, herhangi bir tırmanmaya yol açma hedefi taşımamakta olup, tamamen, gerekmesi halinde meşru savunma hakkını kullanmaya yöneliktir. Sivil bir gemimize askeri müdahalede bulunulmasına tabiatıyla izin verilmeyecektir”

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Son Güncelleme: 10.08.2020 21:47
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