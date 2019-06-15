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TC Dışişleri Bakanlığı'ndan “ifade özgürlüğü“ paylaşımı

TC Dışişleri Bakanlığı'ndan “ifade özgürlüğü“ paylaşımı

15 Haziran 2019 Cumartesi 06:10
TC Dışişleri Bakanlığı'ndan “ifade özgürlüğü“ paylaşımı

Türkiye Dışişleri Bakanlığından, "Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün anayasanın teminatı altında olduğu ancak bu hakkın gazetecilik kisvesi altında yasalara aykırı hareket edilmesine ve terörizmin desteklenmesine cevaz vermeyeceği" bildirildi. 
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün anayasal teminat altında olduğu vurgulandı. Mesajda, "Ancak bu hak gazetecilik kisvesi altında yasalara aykırı hareket edilmesine ve terörizmin desteklenmesine cevaz vermez." ifadesi kullanıldı. 

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ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNİN MESAJI
Dışişleri Bakanlığının mesajından birkaç saat önce ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından, "İfade ve basın özgürlüğü demokrasiyi güçlendirir ve bu özgürlüğün her yerde korunması gerekir. Gazetecileri mesleklerini icra ettikleri için suçlamak, bu evrensel prensibe aykırıdır." paylaşımı yapılmıştı.
 

Son Güncelleme: 15.06.2019 09:21
Anahtar Kelimeler:
TC Dışişleri Bakanlığı
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