banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110115
ALTIN
273.454
DOLAR
5.7673
STERLİN
7.5900
EURO
6.4129
7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Gönyeli girişinde kaza
GÖNYELİ GİRİŞİNDE KAZA
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

TC Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Senatosu'ndaki yaptırım hazırlığına tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilen yaptırım yasası tasarısının, Türkiye'nin egemen kararlarına saygısızlık olduğunu bildirdi.

TC Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Senatosu'ndaki yaptırım hazırlığına tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilen yaptırım yasası tasarısının, Türkiye'nin egemen kararlarına saygısızlık olduğunu bildirdi.

12 Aralık 2019 Perşembe 08:33
TC Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Senatosu'ndaki yaptırım hazırlığına tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Barış Pınarı Harekatımız ve S-400 sistemi gerekçesiyle ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi’nde hangi saiklerle kabul edildiğini biliyoruz. Bunun nedeni, uzun zamandır (Suriye'nin kuzeyinde) itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayalkırıklığıdır.'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son dönemde Kongre’nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler için "milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür'' değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu girişimlerin Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmediğine işaret edilen Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

banner317
"Temsilciler Meclisi’nin 29 Ekim’de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato’nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor. ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz.''

ABD Senato Dış ilişkiler Komitesi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasını ve Suriye'deki adımlarını hedef alan yaptırım tasarısını 4'e karşı 18 "evet" oyu ile kabul etmişti.

Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başka yasa tasarısı 29 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Senato Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi halinde, Senato ile Temsilciler Meclisi'ndeki yaptırım tasarılarının metinleri tamamen aynı olmadığı için Trump'ın önüne gitmeden önce komisyonda iki tasarının tek bir metin haline getirilmesi gerekiyor.


 

Son Güncelleme: 12.12.2019 11:58
Anahtar Kelimeler:
TC Dışişleri ABD TepkiABD Senatosu Yaptırım Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 12'ye indirdi
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 12'ye indirdi
Türkiye Libya İle Mutabakatın Tescili İçin Bm'ye Bildirimde Bulundu
Türkiye Libya İle Mutabakatın Tescili İçin Bm'ye Bildirimde Bulundu
Kalın: “Uluslararası hukuka göre aynı denize sahili olan ülkeler çoklu anlaşmalar yapabilir”
Kalın: “Uluslararası hukuka göre aynı denize sahili olan ülkeler çoklu anlaşmalar yapabilir”
Çavuşoğlu-radman Ortak Basın Toplantısı
Çavuşoğlu-radman Ortak Basın Toplantısı
Çavuşoğlu: “Rum kesimi Kıbrıs Türk halkıyla, Yunanistan da Türkiye ile işbirliği arayışında olmalı”
Çavuşoğlu: “Rum kesimi Kıbrıs Türk halkıyla, Yunanistan da Türkiye ile işbirliği arayışında olmalı”
Çavuşoğlu: “Kıta sahanlığımızın içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz“
Çavuşoğlu: “Kıta sahanlığımızın içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz“
Erdoğan: “Türkiye’nin, KKTC’nin ve Libya’nın menfaatlerini korumanın adımlarını atacağız“
Erdoğan: “Türkiye’nin, KKTC’nin ve Libya’nın menfaatlerini korumanın adımlarını atacağız“
AB, 6 milyar euroluk desteğin sadece 2,7 milyarını gönderdi
AB, 6 milyar euroluk desteğin sadece 2,7 milyarını gönderdi
TC Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemini değerlendirdi
TC Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemini değerlendirdi
Erdoğan: "Uluslararası hukuk çerçevesinde haklı bir adım attık”
Erdoğan: "Uluslararası hukuk çerçevesinde haklı bir adım attık”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim